Нашли тело 12-летней девочки, исчезнувшей 2 недели назад

В Кировограде работники милиции задержали несовершеннолетнего местного жителя по подозрению в убийстве 12-летней девочки.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

13 октября об исчезновении школьницы в милицию сообщили родители девочки. К поискам были привлечены более 100 работников личного состава, Внутренних войск, кинологической службы, спасателей и участковых инспекторов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался несовершеннолетний житель областного центра. Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли сегодня.

В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются.