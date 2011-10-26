В Черкассах загрязнено стоками Кременчугское водохранилище

В Черкассах выявлено загрязнение поверхностных вод Кременчугского водохранилища.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной экологической инспекции в Черкасской области, специалистами экоинспекции совместно со специалистами Черкасского регионального управления водных ресурсов выявлен факт загрязнения Кременчугского водохранилища сточными водами ЧФ СООО им. Шевченко (г. Черкассы) в результате несанкционированного сброса сточных вод в ливневый коллектор по ул. Чигиринской в Черкассах.

Установлено, что работниками этого предприятия самовольно провели подсоединение трубы к коллектору черкасской дренажно-осушительной системы защиты от подтопления, через которую сточные воды попали в аккумулирующий бассейн. А затем через насосную станцию попали в Кременчугское водохранилище.

Анализ проб лабораторных исследований подтвердил значительные превышения показателей допустимых концентраций загрязняющих веществ в местах отбора проб и по всей системе сброса водохранилища.

Размер ущерба, причиненного государству в результате нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов ЧФ СООО им. Шевченко, составляет 441 тыс. грн.

Материалы проверки направлены в Черкасскую межрайонную природоохранную прокуратуру.