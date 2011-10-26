В Кировограде открыли центр реабилитации онкобольных

Сегодня в Кировограде вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО вместе с представителями областных властей принял участие в церемонии открытия центра реабилитации онкобольных на базе областного онкологического диспансера.

Как передает корреспондент УНИАН, такой реабилитационный центр является уникальным для Украины. В первую очередь, он будет обслуживать онкобольных женщин, которые подверглись оперативному вмешательству.

По словам главного инициатора и спонсора создания центра, директора ООО «Друкмаш–центр» (предприятие производит средства передвижения и реабилитации инвалидов) Людмилы ШУБИНОЙ, инвестиции составили около 1 млн. грн.

«Это очень экономичный проект, поскольку включает стоимость современного ремонта, новой мебели и оборудования, замену водопроводных и тепловых сетей. Реабилитационное отделение состоит из шести палат, каждая из которых рассчитана на три койки. Также онкобольные женщины могут получить в центре такие услуги как отдых в зале аромотерапии, лечение озонотерапией, кинезотерапией, пневмомассаж. Открыты залы лечебной физкультуры и релаксации, где с больными будут работать профессионалы. Все услуги реабилитации будут абсолютно бесплатными. Наше предприятие берет на себя обязательство оплачивать все расходы и зарплаты сотрудникам центра», - сообщила Л.ШУБИНА.

Она добавила, что стремится организовать в Кировоградской области волонтерское движение, которое будет опекаться реабилитацией женщин, которые перенесли оперативное вмешательство после онкологического диагноза и нуждаются в психологической поддержке и жизненном стимуле.

С.ТИГИПКО, осмотрев новый реабилитационный центр, подчеркнул его чрезвычайную важность и высокий уровень.

«Некоторые элементы системы здравоохранения в государстве сегодня недоработали, в частности, и в онкологии. Плохо организованы ранняя диагностика и реабилитация, поэтому открытие подобного современного центра является настоящим событием для Украины. Власти берут на себя обязательство обеспечить Кировоградскую область передвижными диагностическими пунктами, которые помогут выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях у жителей самых отдаленных районов», - подчеркнул вице-премьер.

С.ТИГИПКО вручил аппарат ультразвуковой диагностики коммунальному заведению «Центр планирования семьи и репродукции человека» стоимостью более 1 млн. грн.