В Луганске питбуль разорвал лица двум девочкам

Артемовский районный отдел Луганского городского управления милиции расследует уголовное дело против владельца собаки породы питбультерьер, который в июле этого года напал на двух сестер 12 и 4 лет и разорвал им лица.

Об этом УНИАН сообщил следователь Артемовского райотдела ГУ УМВД Украины в Луганской области Владимир ОЛЕЙНИК.

По его словам, против владельца собаки возбуждено уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Если вина будет доказана, владельцу питбуля грозит наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или исправительными работами сроком до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет.

«Решение будет принимать суд. Следствие пока не окончено, проводятся экспертизы. В конце недели мы планируем передать материалы дела в прокуратуру Артемовского района», - сказал В.ОЛЕЙНИК.

Как сообщалось, в июле этого года в Луганске питбультерьер напал на двух девочек. 12-летняя Вика с 4-летней младшей сестрой возвращались из магазина. Питбуль, принадлежащий их соседу, напал на девочек внезапно. Сначала он кинулся на младшую девочку. Собака схватила ребенка за голову и начала тянуть к себе во двор. Старшая девочка не растерялась и хотела помочь сестре, но пес набросился и на нее. В это время выбежал хозяин собаки и начал оттягивать ее от детей. Девочки получили глубокие раны мягких тканей лица и повреждения костей, перелом нижней челюсти. В настоящий момент они нуждаются в дорогостоящих пластических операциях за границей.