Связана ли онкозаболеваемость на Кировоградщине с ураном?

Главный врач Кировоградского областного онкологического диспансера Константин ЯРИНИЧ убежден, что высокий уровень онкозаболеваемости среди населения региона не связан напрямую с влиянием урана или радона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания рабочей группы по изучению радиационно-экологической ситуации и состояния здоровья населения Кировоградской области.

К.ЯРИНИЧ, руководствуясь аналитическими данными, сравнил показатели прошлого года и 40-летней давности, когда в области еще не началась массовая добыча урановой руды. За это время уровень заболеваемости увеличился на 20%, смертности от рака – на 13%, но не только в Кировоградской области, но и в Украине и мире в целом.

«На сегодняшний день самый высокий уровень онкозаболеваемости в стране наблюдается в Новоукраинском районе Кировоградской области – 500 случаев на 100 тысяч населения. На этой территории нет урановых месторождений. В Кировограде этот показатель составляет 487,5 случаев, а в Севастополе – 476,6. Нелогично связывать ситуацию только с фактором урановой добычи», - подчеркнул К.ЯРИНИЧ.

Он сообщил, что за последние 10 лет количество случаев злокачественных новообразований легких в Кировоградской области сократилось на 22%, в Украине – на 15%.

«Хотя мы почти ничего не делали в смысле профилактики, чтобы обезопасить себя от урана. В то же время в области на 44% увеличились количество случаев онкозаболеваний половой сферы, на 45,7% - рака кожи, на 55% - рака молочной железы у женщин, на 62,2% - рака прямой кишки», - подчеркнул врач.

По его словам, выбросы в атмосферу канцерогенных веществ в области (13,4 кг на человека в год) несравнимы, например, с городом Кривой Рог (более тысячи килограммов на человека), следовательно, этот фактор также напрямую не связан с онкологической ситуацией.

К.ЯРИНИЧ сообщил, что в Кировоградской области доминируют сердечно-сосудистые заболевания, которые в пять раз превышают показатель смертности от рака.

На заседании специалисты пришли к выводу, что на уровень заболеваемости населения области может влиять совокупность факторов, которые требуют системного изучения. Не последнюю роль играет низкое качество питьевой воды, кроме того, радон (опасный газ без цвета и запаха, который выходит на поверхность через кристаллические разломы) обладает способностью концентрироваться в жидкости. Днепровская вода, которую потребляют жители области, проходит несколько степеней хлорации.

Главный государственный санитарный врач области Федор ЧЕРНЫЙ сообщил, что раньше работники СЭС контролировали качество воды по сотне показателей, сейчас – только по 37 из-за отсутствия или устаревания необходимых приборов.

Кроме того, в Кировоградской области сбросы стоковых и канализационных отходов в водоемы одни из самых высоких в государстве.

По мнению специалистов, не последнюю роль во влиянии на уровень онкозаболеваемости может играть климатический фактор, ведь солнечный ультрафиолет в центральных областях интенсивнее, чем, например, на Западе Украины, где больше лесов и более плотная облачность.