Все школьные столовые Луганщины проверят

Все столовые дошкольных и школьных учреждений Луганской области после массового отравления детей в Краснодонской городской гимназии проверят на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК в эфире Луганского областного телевидения.

По его словам, причины отравления учеников гимназии до сих пор не установлены.

Рассматриваются три основные причины, которые могли вызвать отравление: грязная посуда, некачественные колбасные изделия или соус.

«Однако СЭС пока не называет официальной причины. Но все пробы взяты, проверки идут – и результаты обязательно будут озвучены, замалчивать ситуацию, как вы и сами видите, никто не собирается. Пока что специалисты из Киева называют причиной обычное пищевое отравление», – сказал В.ПРИСТЮК.

По словам губернатора, все дети уже выздоровели и отдыхают на каникулах.

Напомним, что 19 октября в Краснодонской школе-гимназии был зафиксирован случай массового отравления учащихся 1-4-х классов. В школьной столовой отравились более 50 детей, 47 из них были госпитализированы. Прокурор Краснодона по факту отравления детей возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины.