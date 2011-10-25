В Донецке сточные воды могут попасть в Кальмиус

В Донецке из-за хищения опор канализационного коллектора в реку Кальмиус могут попасть сточные воды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Донецкгорводоканал».

14 октября обходчики КП «Донецкгорводоканал» обнаружили, что на эстакаде канализационного коллектора, отводящего сточные воды Куйбышевского и Ленинского районов, похищены металлические опоры. Из-за этого участок коллектора находится в аварийном состоянии и может разрушиться.

«Сейчас утечка сточных вод минимальная. Сразу же был проведен ремонт, чтобы свести риск к минимуму. Ремонтные работы проводятся ежедневно и будут вестись всю неделю», - отметили в пресс-службе предприятия.

Изготовлены временные подпорки для коллектора, так как сразу выделить средства на восстановительные работы в полном объеме предприятие не может.

По факту хищения КП «Донецкгорводоканал» направило обращение в РОВД Ленинского района ДОнечка о необходимости розыска неизвестных, похитивших металлические опоры. Размер нанесенного предприятию ущерба составляет 36 561,17 грн. Работы по восстановлению нарушенного участка городского канализационного коллектора обойдутся предприятию еще в 100 тыс. грн.