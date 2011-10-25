Кировоградщина: собрано 116 тыс для детей с сахарным диабетом

В Кировоградской области в этом году во время Всеукраинской благотворительной акции «Сердце к сердцу» усилиями волонтеров собрано 116,7 тыс. грн. для лечения детей, больных сахарным диабетом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления по делам семьи и молодежи Кировоградской облгосадминистрации Сергей ПАСТЕРНАК.

По его словам, в рамках акции благотворительного фонда «Сердце к сердцу» в области состоялся ряд благотворительных мероприятий, направленных на сбор пожертвований для закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования. В частности, в областной филармонии состоялся благотворительный концерт с участием 14 самодеятельных коллективов, в Кировограде - благотворительный автомотомарафон и слет волонтеров.

С.ПАСТЕРНАК отметил, что волонтерское движение на Кировоградщине приобретает все большую популярность среди молодежи. Лишь за последний год общее количество волонтеров увеличилось до 3 тысяч человек. Всего к благотворительным мероприятиям в нынешнем году приобщились около 20 тысяч жителей области, которые пожертвовали средства на лечение детей.

Как отметила заместитель председателя правления Всеукраинского благотворительного фонда «Сердце к сердцу» Екатерина БАРТЕЦКАЯ, для лечения больных диабетом детей было приобретено 5 комплектов инсулиновых помп на общую сумму 146 тыс. грн.

Сегодня в Кировоградской области ежедневно в инсулиновых инъекциях нуждаются 130 детей. Инсулиновые помпы применяются как современный безболезненный метод лечения, который облегчает самочувствие больным диабетом и позволяет им жить полноценной жизнью.