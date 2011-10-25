В Крыму двое постояльцев гостиницы вскрыли себе вены

В Саках мужчина и женщина, жители Крыма, покончили с собой, вскрыв вены в номере мини-отеля.

Трагедия произошла неделю назад, но милиция сообщила о ней только сегодня. В пресс-релизе Главного управления МВД в Крыму говорится, что пара жила в мини-гостинице несколько дней. Постояльцы на улицу почти не выходили, заказывали еду в номер и расплачивались наличными.

«Причиной для беспокойства персонала стало суточное отсутствие заказов пищи. Зная, что мужчина и женщина не покидали территории отеля, хозяева решили проверить, все ли в порядке у жильцов», - отметили в милиции.

Когда на стук в дверь никто не ответил, работники гостиницы открыли дверь запасным ключом и обнаружили 34-летнюю женщину и 35-летнего мужчину мертвыми.

Правоохранительные органы выяснили, что пара злоупотребляла алкоголем. В июле неработающая женщина родила дочь и получила денежное пособие от государства. В начале октября сотрудники службы криминальной милиции по делам детей направили девочку в больницу для обследования. Ребенок слабо реагировал на внешние раздражители. Решался вопрос о лишении женщины, зависимой от алкоголя, родительских прав.