На Луганщине покраснела река, впадающая в водохранилище

В поселке Красный Кут (Антрацитовский район, Луганская область) покраснела река Миусик - приток реки Миус, которая впадает в Яновское водохранилище.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь ООО «Лугансквода» Владимир ЧЕРНЫШ.

По его словам, Яновское водохранилище является одним из крупнейших запасов пресной воды, обеспечивающее после очистки питьевой водой город Красный Луч и близлежащие поселки.

«Местные жители обратились в Краснолучский департамент «Луганскводы», увидев, что река приобрела неестественный цвет. Наша лаборатория провела ряд исследований, показавших, что показатели по железу в речной воде превышают норму в 44 раза, по марганцу несколько раз», - сказал В.ЧЕРНЫШ.

Он отметил, что очистные сооружения «Луганскводы» пока справляются с такой водой и очищают ее до показателей ГОСТа, однако работа сооружений идет на износ.

«Постоянно засоряются песчаные фильтры, их приходится чистить или менять. Для компании это затратно и неудобно. Пока оборудование не вышло из строя, производится очистка, угрозы для здоровья и жизни людей нет», - утверждает В.ЧЕРНЫШ.

Глава Антрацитовского района Геннадий ГОЛОВНЕНКО рассказал УНИАН, что речная вода приобрела красный цвет и повышенные показатели по железу и марганцу из-за того, что в нее впадают шахтные воды.

«Рядом с рекой находится давно закрытая шахта. Большая вероятность того, что ее подземные воды попадают в реку, поэтому в воде такая повышенная кислотность и неестественный цвет. Мы советовались с экологами, хотели вообще перекрыть путь реки к водохранилищу, но специалисты убедили не делать этого, потому, что река все равно найдет другое русло и неизвестно где и куда она потечет», - сказал Г.ГОЛОВНЕНКО.

Он уверен, что угрозы здоровью и жизни людей нет.

«Там на берегу реки и трава растет, если бы вода была так опасна, вымерло бы все. Поэтому никакие средства на решение этого вопроса мы не выделяли», - отметил. Г.ГОЛОВНЕНКО.