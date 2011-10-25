Луганщина: бизнесмен на джипе намеренно наехал на беременную

Прокуратура Луганской области направила в суд уголовное дело водителя, который в конце июня 2011 года задавил беременную женщину на берегу озера в районе пос. Лозовское (Славяносербский район Луганская область) на глазах ее 10-летнего сына.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Согласно сообщению, прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению водителя джипа «Hundai».

Водителю предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, по словам очевидцев, беременную женщину пьяный водитель – бизнесмен из Луганска – задавил преднамеренно. Муж женщины сделал ему замечание по поводу хамского поведения на пляже. Виновник трагедии выпивал на берегу водоема вместе с компанией. Когда алкоголь закончился, он сел в машину и уехал за новой порцией. Однако вскоре авто вернулось, и вместо того, чтобы ехать по дороге, водитель направил транспорт прямо на отдыхающих. Под авто попала целая семья. По женщине машина проехала всеми четырьмя колесами, а на спине мужчины остановилась, затем развернулась. В результате 30-летняя женщина скончалась на месте, ее мужа доставили в реанимацию. Происшествие произошло на глазах 10-летнего сына погибшей.