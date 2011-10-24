В Тернополе приобрели технику для детской реанимации

В Тернополе за средства, полученные с продажи билетов на полеты на воздушном шаре, приобрели технику для реанимационного отделения городской детской коммунальной больницы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, специальный монитор, без которого невозможно установить состояние ребенка, попавшего в реанимацию, главному врачу детской больницы Роману КНЫШУ вручил городской председатель Сергей НАДАЛ.

«Во время празднования Дня города мы провели чемпионат по воздухоплаванию, чтобы тернополяне могли увидеть город с высоты птичьего полета. Одновременно прошел благотворительный аукцион по продаже билетов на воздушный шар. Все собранные средства мы направили на приобретение медицинского оборудования», – отметил городской председатель.

По его данным, стоимость монитора составляет 39 тыс. грн.

Кроме того, благодаря сотрудничеству мэрии с тернопольским отделением Международного центра внедрения программ ЮНЕСКО воспитаннику областного учебно-реабилитационного центра для детей с ДЦП была вручена коляска-скутер.

«Такие коляски стоят очень дорого, и в Украине не выпускается. Ее цена составляет 6 тыс. евро. При содействии городского председателя мы привезли из Франции два таких кресла, одно из которых уже передали ветерану Афганистана, другое сегодня отдаем ребенку с ДЦП. Это своего рода автомобиль с системой управления», – отметил директор центра ЮНЕСКО Виталий СЕМЕНЮК.