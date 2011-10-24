Хмельнитчина: собрано 95 тыс для детей с сахарным диабетом

В Хмельницкой области в рамках Всеукраинской благотворительной акции «Сердце к сердцу» собрано 95 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила куратор хмельницкого штаба благотворительного фонда «Сердце к сердцу» Наталия ШМУРИКОВА.

«Если в 2009 году сумма собранных денег составляла приблизительно 60 тыс. грн., в прошлом году - 85 тыс. грн., то в этом году – уже 95 тыс. В целом наша область заняла 16-ю ступеньку в рейтинге собранных денег для детей, больных сахарным диабетом», - отметила она.

По словам Н.ШМУРИКОВОЙ, сбор средств проходил в школах, больницах, общественных организациях, на предприятиях и на улицах города. В целом в Хмельницкую область поступило почти полтысячи специальных ящиков, в которые каждый желающий мог положить свой посильный денежный взнос.

Н.ШМУРИКОВА сообщила, что за собранные деньги для детей, больным сахарным диабетом, приобрели три прибора для дозированного введения инсулина. Стоимость каждого – более 30 тыс. грн.