Житомирщина: с ожогами кипятком госпитализирован младенец

13:59, 24 октября 2011
Новости регионов
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Пострадали руки, туловище и бедра

В Житомирской области с ожогами кипятком госпитализирован годовалый ребенок.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ, младенец из села Романов в эти выходные был госпитализирован в ожоговое отделение Житомирской областной больницы с ожогами рук, туловища и бедра.

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