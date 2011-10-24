Житомирщина: с ожогами кипятком госпитализирован младенец

В Житомирской области с ожогами кипятком госпитализирован годовалый ребенок.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ, младенец из села Романов в эти выходные был госпитализирован в ожоговое отделение Житомирской областной больницы с ожогами рук, туловища и бедра.