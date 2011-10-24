В Луганской области из больницы выписаны все дети

Все 47 детей, госпитализированные 19 октября в городскую больницу № 2 Краснодона Луганской области с пищевым отравлением, по состоянию на 12.00 24 октября выписаны из больницы.

Об этом УНИАН сообщил главный санитарный врач Луганской области Владимир ЖДАНОВ.

По его словам, состояние детей удовлетворительное.

«Проведенное обследование показало, что детей можно выписывать домой», - сказал В.ЖДАНОВ.

Как сообщал УНИАН, дети с пищевым отравлением были госпитализированы во вторую инфекционную Краснодонскую городскую больницу 19 октября. На обед они ели борщ, гречневую кашу, рогалик с повидлом и чай. По данным Минздрава, был госпитализирован 41 ребенок, по данным МЧС – 49, по данным луганских областных властей в больнице находились 47 детей.

Все они ученики 1-4 классов Краснодонской городской гимназии. В целом в гимназии учатся 684 ученика (272 ученика 1-4 классов учатся и питаются в отдельном здании).

Причиной отравления учащихся Краснодонской гимназии стала стафилококковая инфекция. Окончательный диагноз отравившихся детей – пищевая токсикоинфекция стафилококковой этимологии.