В Тернопольской больнице скорой помощи - компьютерный томограф

В Тернопольской городской больнице скорой помощи установили компьютерный томограф стоимостью 2,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, во время открытия кабинета томографии главный врач городской коммунальной больницы скорой помощи Ярослав ЧАЙКИВСКИЙ сообщил, что приобрести дорогостоящий аппарат удалось благодаря частному инвестору.

«Цены услуг на томографию в нашей больнице будут одними из самых низких в Украине. Кроме того, согласно договору, заключенному с инвестором, предусмотрены бесплатные обследования, а также обследования со скидками 50% и 25% для инвалидов первой и второй группы, участников боевых действий, ветеранов УПА», – сказал Я.ЧАЙКИВСКИЙ.

Он отметил, что в больницу скорой помощи люди с травмами съезжаются со всего города, а потому вопрос диагностики с помощью томографа был чрезвычайно актуальным для больничного заведения.

«Томограф нам крайне необходим, чтобы можно было своевременно оказать первую помощь. Ведь иногда диагностика должна быть сделана за считанные минуты», – объяснил руководитель кабинета томографии Владимир БЕСИВ.

Городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ во время открытия кабинета томографии отметил, что теперь жителям города не придется ехать на обследование во Львов, Ривне или Ивано-Франковск.

«Сегодня мы предприняли еще один шаг на пути реформирования системы здравоохранения, поскольку она в Тернополе до сих пор нуждалась в кардинальных изменениях. Еще до конца года планируем открыть отделение с ангиографом, которое будет заниматься лечением сердечных болезней. Также сейчас ведется работа по установке литотриптора – аппарата для дробления камней в почках», – сообщил С.НАДАЛ.