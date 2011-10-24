В Полтавской области разбился дельтапланерист

В селе Качаново Гадячского района Полтавской области разбился дельтапланерист.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области, 22 октября во время полета 52-летний житель Гадяча потерял управление дельтопланом и упал на землю. В результате падения мужчина получил многочисленные травмы головы и тела, от которых умер в реанимационном отделении Гадячской ЦРБ. Причины падения пока выясняются.

Напомним, что в конце июля этого года в селе Бережновка Кобеляцкого района 51-летний житель села совершал тренировочный полет на мотодельтаплане ОТ-2М. Во время взлета дельтапланерист не справился с управлением, зацепил и оборвал сеть высоковольтной линии электропередач. В результате ЧП от электроснабжения отключили 14 трансформаторных подстанций и 2 населенных пункта. Дельтопланерист не пострадал.