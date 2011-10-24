Как в Днепропетровской области реформируют медицину

В Днепропетровской области в областную коммунальную собственность перешло 47 районных и городских медицинских учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято большинством голосов депутатов на сессии Днепропетровского областного совета 21 октября.

В областное подчинение перешли 37 больниц городов и районов области, 4 стоматологических клиники, 2 родильных дома, 4 станции скорой помощи.

По словам председателя Днепропетровского облсовета Евгения УДОДА, медучреждения приняты в областную собственность в рамках модернизации системы здравоохранения.

Против указанного решения проголосовали фракции партий «Батькивщина», «Фронт Змін», «Украина будущего» и КПУ.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Верховная Рада Украины приняла закон о проведении пилотного проекта по реформированию системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и в городе Киеве.