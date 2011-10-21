Черниговщина: через границу перевозили 15 тыс. ед. лекарств

Сотрудники Черниговской таможни во время проведения таможенного контроля поезда «Одесса-Минск» в пункте пропуска «Горностаевка - Терюха» предотвратили незаконное перемещение через границу большого количества лекарственных средств, в состав которых, по предварительной информации, входят психотропные вещества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе таможни.

Во время устного опроса одна из пассажирок поезда – 55-летняя гражданка Российской Федерации - заявила, что перемещает только личные вещи: одежду и продукты питания. Инспектор таможни предложил женщине предъявить для осмотра багаж. После того, как женщина освободила спальное место, под расстеленным матрасом инспектор обнаружил лекарственные средства.

Из-под матраса было извлечено 28 наименований различных препаратов, часть из которых (согласно маркировке на упаковках) содержит психотропные вещества (фенобарбитал, кодеин). После подсчета таможенники установили точное количество сокрытых средств: 14 тыс. 550 таблеток, 470 ампул, 100 капсул, 44 флакона и тому подобное. Всего 15 076 единиц.

Сейчас препараты переданы на экспертизу. В отношении гражданки возбуждено административное дело. По факту нарушения продолжается проверка.