Киевщина: автомобиль съехал в реку, погибли трое человек

17:34, 21 октября 2011
Новости регионов
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Молодые мужчины 25 лет

Сегодня утром в Фастовском районе Киевской области в автомобиле, который съехал с дороги в реку, погибли трое 25-летних мужчин, одному удалось спастись.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области.

По предварительным данным, все мужчины, которые находились в салоне автомобиля «Москвич-2140», были в состоянии алкогольного опьянения. Кто именно находился за рулем авто – выясняется.

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