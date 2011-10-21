Киевщина: автомобиль съехал в реку, погибли трое человек

Сегодня утром в Фастовском районе Киевской области в автомобиле, который съехал с дороги в реку, погибли трое 25-летних мужчин, одному удалось спастись.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области.

По предварительным данным, все мужчины, которые находились в салоне автомобиля «Москвич-2140», были в состоянии алкогольного опьянения. Кто именно находился за рулем авто – выясняется.