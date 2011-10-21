Днепропетровск: 44 медучреждения передали на баланс облсовета

Днепропетровский горсовет передал в рамках реформирования системы здравоохранения 44 медучреждения города на баланс Днепропетровского облсовета.

Об этом говорится в решении сессии горсовета от 19 октября, переданном УНИАН.

Согласно решению, на баланс области передано 8 подстанций скорой помощи,7 стоматологических поликлиник, 2 роддома, 6 городских больниц,16 комплексов стационарного лечения,5 поликлиник Днепропетровска.

За это решение проголосовали 75 депутатов из 105 присутствующих Против принятия решения выступили депутаты фракций БЮТ, «України майбутнього» и «Фронта Змін» в горсовете.

Как сообщил журналистам депутат от партии «України майбутнього» Сергей ЖУКОВ, данное решение прямо противоречит статье 142 Конституции Украины.

«Депутаты просто передали целостные имущественные комплексы без каких-либо обязательств», - сказал депутат.

По словам С.ЖУКОВА, необходимо провести общегородской референдум по отмене эксперимента по медицинскому реформированию в Днепропетровске. Он также заявил, что 20 октября обратился в прокуратуру. Днепропетровска с просьбой проверить законность передачи горсоветом медучреждений на баланс облсовета.

Как сообщал УНИАН. 7 июля 2011 г. ВР приняла закон о внедрении пилотного проекта о реформировании системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и в городе Киеве.

Пилотный проект предполагает проведение в течение 2011-2014 г.г структурно-организационной и функциональной перестройки системы медицинского обслуживания в указанных регионах.