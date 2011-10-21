Государству возвратили военный санаторий "Ялтинский"

Решением Хозяйственного суда Крыма за государством в лице Министерства обороны Украины признано право собственности на недвижимое имущество государственного предприятия Министерства обороны Украины «Центральный военный санаторий «Ялтинский» стоимостью почти 3 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Военно-Морских Сил Украины.

В 2004 году руководством «Центрального военного санатория «Ялтинский» по контракту купли-продажи частной фирме было передано 7 объектов недвижимости (спальные корпуса, стоматология и помещение технадзора). Установлено, что передача имущества государственным предприятием состоялась с нарушением предусмотренного законодательством порядка отчуждения имущества и по согласованию с лицом, не уполномоченным на предоставление такого разрешения, чем нанесен существенный вред интересам государства. После незаконного отчуждения, с целью осложнения его возвращения в государственную собственность, имущество неоднократно реализовывалось в пользу различных частных фирм.

В июле 2011 года с целью защиты интересов государства военный прокурор ВМС Украины обратился в суд с иском о признании права собственности на спальные корпуса и ряд вспомогательных зданий за Министерством обороны Украины и истребовании указанного имущества, расположенного в центре г. Ялты, из владения ООО «Полис-Крым».

Решением Хозяйственного суда АР Крым иск удовлетворен в полном объеме.