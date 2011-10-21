На Прикарпатье 13-летний ребенок отравился газом

На Прикарпатье 13-летний ребенок отравился природным газом.

Как сообщили сегодня УНИАН в Центре пропаганды управления МЧС в Ивано-Франковской области, 20 октября на пункт связи СДПЧ-24 города Тисменица от дежурного Лисецкой больницы поступило сообщение о том, что в селе Стебник Тисменицкого района отравился природным газом 13-летний местный житель.

Как выяснилось, мальчик разжег в комнате печь, чтобы согреться. В какое-то мгновение пламя погасло и газ начал распространяться по помещению. К счастью, спустя некоторое время, в комнату зашла мать ребенка. Женщина увидела, что ее сын теряет сознание и сразу же вызвала скорую медицинскую помощь. Сейчас потерпевший с диагнозом «отравление природным газом» находится в реанимационном отделении областной детской клинической больницы. Состояние ребенка - тяжелое.