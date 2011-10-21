В классе топили печку: угарным газом отравились ученики и учитель

В Железном Порту Херсонской области в школе от отравления угарным газом пострадали двое учащихся и учитель.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, в поселке Железный Порт Голопристанского района директором местной школы было принято решение протопить печь в классе во время проведения занятий. Через некоторое время двое учащихся – 9-летний мальчик и 8-летняя девочка, а также, 36-летняя преподаватель почувствовали ухудшение самочувствия и были доставлены в Голопристанскую районную больницу с диагнозом «отравление угарным газом».

Состояние пострадавших удовлетворительное. Проводится расследование инцидента.