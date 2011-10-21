В Кировограде больше недели ищут 12-летнюю девочку
12:24, 21 октября 2011Новости регионов
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Подозревают убийство
В Кировограде уже больше недели продолжаются поиски исчезнувшей 12-летней девочки.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.
Школьница вышла из дома после обеда и не вернулась еще 13 октября, родители в тот же день обратились в милицию с заявлением об исчезновении ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Девочка объявлена во всеукраинский розыск.
К поискам привлечено более 100 сотрудников личного состава милиции, внутренних войск, кинологической службы, а также спасателей и участковых инспекторов милиции.
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