В Кировограде больше недели ищут 12-летнюю девочку

В Кировограде уже больше недели продолжаются поиски исчезнувшей 12-летней девочки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Школьница вышла из дома после обеда и не вернулась еще 13 октября, родители в тот же день обратились в милицию с заявлением об исчезновении ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Девочка объявлена во всеукраинский розыск.

К поискам привлечено более 100 сотрудников личного состава милиции, внутренних войск, кинологической службы, а также спасателей и участковых инспекторов милиции.