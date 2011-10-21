Запорожье: милиционеры помогли сбежать насильнику-убийце

Прокуратура Васильевского района Запорожской области возбудила уголовное дело в отношении 2 сотрудников милиции за содействие насильнику-убийце в совершении побега.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

«Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.364 УК Украины в связи с установлением факта того, что они, злоупотребляя служебным положением, содействовали совершению подсудимым побега из-под стражи в помещении Днепрорудненской горбольницы, а также завладению их табельным оружием и транспортным средством», - говорится в сообщении.

Следствие ведет следственный отдел прокуратуры Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, 17 октября ночью в Запорожской области из помещения Днепрорудненской горбольницы совершил побег 40-летний уроженец Азербайджана, обвинявшийся в убийстве 13-летней девочки и изнасиловании ее подруги. Преступление было совершено 11 июля 2011 г. в одной из квартир г. Днепрорудный: злоумышленник изнасиловал 13-летнюю дочь своей знакомой, попытался изнасиловать ее подругу, но девочка оказала сопротивляться и получила несколько ножевых ранений, от которых скончалась на месте.

Пытаясь убежать через балкон, преступник сорвался с 4-го этажа и получил перелом обеих ног и травму позвоночника, был задержан и доставлен в реанимационное отделение больницы, где и находился под стражей до совершения побега.