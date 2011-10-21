В больнице Краснодона остаются 12 школьников

В больнице Краснодона Луганской области остаются 12 школьников, госпитализированных 19 октября с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

35 школьников выписали из больницы, отмечается в сообщении.

Течение заболевания госпитализированных детей – легкой и средней степеней тяжести.

В очаге заболевания - городской гимназии Краснодона – специалисты областной и районной СЭС осуществляют комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Взяты пробы воды и остатков продуктов для установления диагноза заболевания.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Луганской области.

Как сообщал УНИАН, прокуратура города возбудила уголовное дело по факту отравления детей в городской гимназии Краснодона. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса (невыполнение или не надлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних в результате халатного или недобросовестного к ним отношения).