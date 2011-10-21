В Виннице женщина зарезала своего 7-летнего сына
11:40, 21 октября 2011Новости регионов
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Страдала психическим расстройством
В Виннице душевнобольная женщина зарезала своего семилетнего сына.
Как сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины, в городе Винница в своей квартире работники милиции задержали 34-летнюю безработную местную жительницу (состоит на учете в психоневрологическом диспансере). Предварительно установлено, что она вечером 19 октября, пребывая в состоянии психического расстройства, в собственной квартире ножом убила своего семилетнего сына.
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