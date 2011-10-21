В краснодонской больнице остаются еще 29 детей

По состоянию на 7 час утра 21 октября из инфекционного отделения Краснодонской городской больницы выписано 18 детей, которые были госпитализированы 19 октября из городской гимназии с предварительным диагноз – острый гастроэнтерит, на лечении остается 29 человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в очаге заболевания специалистами областной СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Луганской области во вторую инфекционную больницу города Краснодон было госпитализировано 49 детей. Все дети - учащиеся 1-4 классов Краснодонской городской гимназии. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит.

По данному факту прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело.