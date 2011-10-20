В Мариуполе неизвестный выстрелил в школьника

В Мариуполе 19 октября неизвестный выстрелил в школьника из пневматического оружия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского управления Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

По данным пресс-службы, вчера в 20.40 в дежурную часть Орджоникидзевского райотдела милиции поступило сообщение из больницы скорой медицинской помощи о том, что за врачебной помощью обратился 12-летний подросток, раненый в ногу из пневматического оружия.

В настоящее время личный состав райотдела проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств получения травмы подростком.

По предварительной информации, школьник был травмирован в тот момент, когда шел по улице в районе школы №69.

«Все случилось так неожиданно, что несовершеннолетний даже не понял, что с ним произошло. Он почувствовал боль в ноге, а когда пришел домой, вместе с мамой осмотрел рану и обнаружил кровь. Вызвали «карету скорой помощи» и мальчика доставили в больницу. Медики извлекли пулю от пневматического оружия», - говорится в сообщении пресс-службы.

Угрозы для жизни мальчика нет. Продолжается доследственная проверка.