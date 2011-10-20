В Херсоне два человека отравились грибами.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 18 октября в Херсоне два человека были госпитализированы с диагнозом «отравление грибами».

Пострадавшие брат и сестра, которые накануне принимали в пищу дикорастущие грибы. В результате 12-летний мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую областную больницу, а его 21-летняя сестра в состоянии средней тяжести попала в больницу имени Тропиных.

По данным облуправления МЧС в Херсонской области, с начала грибного сезона в регионе уже зарегистрированы 10 случаев отравления дикорастущими грибами.