В больнице Краснодона остаются 20 школьников

В городской больнице № 2 Краснодона остаются 20 школьников, госпитализированных вчера с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, состояние детей удовлетворительное.

По данным ОГА, общее количество госпитализированных вчера школьников составляло 47 человек.

Для оказания медицинской и организационно-методической помощи детям в больницу дополнительно направлены детские врачи-инфекционисты. Обеспечен круглосуточный мониторинг заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Как сообщал УНИАН, дети с пищевым отравлением были госпитализированы во вторую инфекционную Краснодонскую городскую больницу 19 октября. По данным Минздрава, был госпитализирован 41 ребенок, по данным МЧС - 49. На обед они ели борщ, гречневую кашу, рогалики с повидлом и чай. Все они ученики 1-4-х классов гимназии. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит.

В целом в гимназии учится 684 ученика (272 ученика 1-4-х классов учатся и питаются в отдельном здании).

В больнице Краснодона по состоянию на 10.00 оставались 37 учащихся школы-гимназии из числа госпитализированных с отравлением.

Прокуратура города возбудила уголовное дело по факту отравления детей в Краснодонской городской гимназии. Дело возбуждено по статье ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса (неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных либо служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения).