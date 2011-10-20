Черкащина: уже 2 дня ищут мужчину, что пошел за грибами

В Золотоношском районе Черкасской области спасатели уже два дня ищут мужчину, который пошел в лес по грибы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды управления МЧС в Черкасской области, вечером 17 октября около 17 часов к спасателямй от дежурного Золотоношского горотдела милиции поступило сообщение о том, что в лесном массиве рядом с селом Кедина Гора исчез 29-летний мужчина, который пошел в лес собирать грибы еще утром 16 октября. Вечером он позвонил по телефону родственникам и сообщил, что заблудился. После этого связь с ним оборвалась. Родственники исчезнувшего вместе с другим местным населением немедленно начали поиски, которые продолжаются до сих пор.