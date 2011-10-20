В Киеве - первая за последние 20 лет смерть от бешенства

Сегодня в Киеве состоится брифинг директора департамента ветеринарной медицины Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Виталия БАШИНСКОГО относительно причин смерти 27-летнего мужчины в Киеве и результатов исследований на бешенство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госветфитослужбы, брифинг начнется в 15.00 по адресу ул. Б.Гринченко,1, 4 этаж.

*** 18 октября СМИ сообщили, что в Киеве от укуса щенка питбуля, больного бешенством, умер 27-летний милиционер.

Мужчину в тяжелом состоянии привезли в городскую клиническую больницу №8, писала «Комсомольская правда в Украине». Врачи выявили у пострадавшего схожие с бешенством симптомы – сильное возбуждение, галлюцинации, боязнь воды, света, слюнотечение. Несмотря на усилия врачей, милиционер через 2 недели скончался.

Он успел рассказать, что ему подарили щенка. Дома собака укусила его, а через 10 дней умерла. По словам милиционера, ветеринары, исследовавшие труп животного, следов бешенства не обнаружили.

Санитарно-эпидемиологическая служба подтвердила, что милиционер умер от бешенства. Это первая человеческая смерть от бешенства в Киеве за последние 20 лет.