По факту смерти школьника на физкультуре возбудили дело

По факту гибели ученика восьмого класса на уроке физкультуры в общеобразовательной школе села Хряцка Герцаевского района прокуратурой Черновицкой области возбуждено уголовное дело по статье 137 ч.2 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащего выполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Черновицкой области Петр КОВАЛЬ.

По его словам, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности до трех лет. Расследование уголовного дела находится под особым контролем Генпрокуратуры Украины.

«Во вторник, примерно в 9.45, в райотдел милиции поступило сообщение из райбольницы о том, что у них находится школьник без признаков жизни – мальчик умер на уроке физкультуры. На место события выехали работники прокуратуры и сотрудники милиции. Выяснилось, что трагедия произошла в 9.30 на уроке физкультуры, на котором дети сдавали нормативы по бегу на 60 метров. Мальчик не добежал каких-то десять метров до финиша», - сообщил П.КОВАЛЬ.

По его словам, в соответствии с изъятой медицинской картой, у умершего были проблемы с сердцем, что означает, «что полноценные физические нагрузки ему были противопоказаны».

«Также в соответствии с действующим законодательством ученики допускаются к занятиям по физкультуре только после прохождения медосмотра, чего не было сделано. В общем, в Хряцкой школе медосмотр не проходили достаточно много учеников, что побудило нас дать команду осуществить соответствующие проверки во всех школах области. На сегодняшний день конкретных виновников в смерти школьника назвать трудно, потому что расследование только началось. Однако в школе задним числом пытались подделать соответствующие документы. Умерший мальчик воспитывался у тёти, потому что мама находится на заработках за рубежом», - сообщил прокурор.

Как сообщили в Главном управлении здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации, скончавшемуся на уроке физкультуры школьнику нельзя было заниматься тяжелыми физическими упражнениями. Мальчик был зачислен в специальную группу, однако его заставляли выполнять физнормативы наравне с другими детьми.

По словам и.о начальника Главного управления здравоохранения Ростислава КАЛОШИНА, в 2009 году мальчик перенес сотрясение мозга. Его осмотрели районные специалисты и специалисты областной клинической детской больницы и выставили диагноз – вегето-сосудистая дистония смешанного типа, задержка физического развития, диффузный зоб первой степени. В соответствии с нашим заключением, мальчик должен был находиться в специальной группе, то есть интенсивные физические нагрузки ему были противопоказаны.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в селе Хряцка Герцаевского района Черновицкой области на уроке физкультуры во время забега на 60 метров умер ученик восьмого класса 1997 года рождения.