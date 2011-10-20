В больнице Краснодона остаются еще 37 школьников

В центральной городской больнице Краснодона по состоянию на 10.00 остаются еще 37 учащихся школы-гимназии из числа госпитализированных с отравлением. Состояние детей удовлетворительное.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении здравоохранения Краснодонского горисполкома.

Детей начали выписывать еще вчера. На вечер 19 октября в больнице оставались 47 детей.

Предварительный диагноз госпитализированных – острый гастроэнтерит.

Как сообщал УНИАН, дети с пищевым отравлением были госпитализированы во вторую инфекционную Краснодонскую городскую больницу вчера, 19 октября. По данным Минздрава, был госпитализирован 41 ребенок, по данным МЧС - 49. На обед они ели борщ, гречневую кашу, рогалик с повидлом и чай.

Все они ученики 1-4 классов Краснодонской городской гимназии. В целом в гимназии учится 684 ученика (272 ученика 1-4 классов учатся и питаются в отдельном здании).

В очаге заболевания специалистами областной и районной СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Взяты пробы воды и остатков продуктов для установления диагноза заболевания.

В Луганскую область командированы специалисты Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины для предоставления консультативной и практической помощи.

По факту массового отравления школьников в Краснодоне в данный момент проводится прокурорская проверка.