Мальчика, что ненадлежаще лечили в Чернигове, перевели в «Охматдет»

3-летнего мальчика Кирилла СЕРЕДУ, родители которого жаловались на ненадлежащее лечение в черниговской больнице, после вмешательства СМИ и председателя Черниговской областной государственной администрации перевели из Чернигова в киевскую клинику «Охматдет».

О переводе К.СЕРЕДЫ, который с июля находился на стационарном лечении в Черниговской областной детской больнице, в столичную клинику сообщили УНИАН в пресс-службе Управления здравоохранения Черниговской ОГА.

По информации главного специалиста по педиатрии Управления здравоохранения ОГА Людмилы КРИВЕЦ, у ребенка в мае этого года было диагностировано серьезное заболевание, которое нуждалось в нейрохирургическом лечении. В июне мальчика прооперировали в Киевском институте нейрохирургии им. Ромоданова Академии медицинских наук Украины. Через месяц в тяжелом коматозном состоянии ребенок переведен в Черниговскую областную детскую больницу. Сначала больной находился на аппарате искусственной вентиляции легких под круглосуточным присмотром специалистов и консультированием детского нейрохирурга и других специалистов.

Л.КРИВЕЦ также сообщила, что в августе и октябре на консилиум в больницу приезжали столичные специалисты, которые сделали вывод, – методы лечения больного отвечают протоколам, применяемым во время данного заболевания. Состояние ребенка улучшилось и мальчик переведен в соматическое отделение.

Впрочем, как отмечают в управлении, от родителей мальчика постоянно поступали жалобы, что им не разрешают находиться в реанимационном отделении непосредственно возле койки больного. Со стороны родителей высказывались предложения относительно перевода больного на дальнейшее лечение в Киев. По их требованию была достигнута договоренность с заместителем главного врача столичной клиники «Охматдет» о реабилитационном и восстановительном лечении мальчика.

В свою очередь руководство Черниговской областной детской больницы подчеркивает, что практически все расходы на лечение мальчика учреждение брало на себя, и для улучшения состояния ребенка было сделано все возможное.

Представитель семьи Тарас СКОРИК подтвердил факт перевода матери с мальчиком на лечение в «Охматдет», но отдельную информацию пресс-службы облуправления здравоохранения он опроверг.

По словам Т.СКОРИКА, К.СЕРЕДУ перевели из Киевского института нейрохирургии в Чернигов с выпиской – “медленная положительная динамика восстановления”, а в областной больнице состояние ребенка ухудшилось. Кроме того, по свидетельству Т.СКОРИКА, родители ребенка тратили значительные собственные средства на лечение ребенка. А перевод в неврологическое отделение «Охматдета» стал возможным лишь после вмешательства СМИ и председателя облгосадминистрации Владимира ХОМЕНКО.

По словам Т.СКОРИКА, на реанимобиле областной больницы ребенка доставили в столицу.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября родители К.СЕРЕДЫ обратились в СМИ с просьбой рассказать о ситуации с их ребенком и способствовать переводу ребенка на лечение в Киев. Близкие ребенка мотивировали свои претензии к черниговским врачам тем, что пока ребенок три недели находился в реанимации, им не сообщали о состоянии мальчика, не допускали навещать, а также отказывались выдать копию истории болезни для консультации с независимыми специалистами. Когда в сентябре состояние Кирилла сильно ухудшилось, он похудел на 4 килограмма, у него появились пролежни, сильные судороги, воспаления роговицы глаза, что вызвало появление язвы, из-за которой не закрывался глаз, и образовалось отверстие к глазному дну, родители решили, что врачи «запустили» ребенка, и начали искать пути передачи ребенка другим специалистам. Но черниговские врачи, по показаниям родителей, отказывались добровольно переводить ребенка в другую клинику и создавали препятствия для независимых консультаций по поводу состояния ребенка. Врачи в свою очередь говорили журналистам, что они делают все возможное, но ребенок безнадежный, а его мать неадекватная.