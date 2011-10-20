На Прикарпатье открыта лечебная ферма для "особенных" детей

В селе Пядики Коломыйского района Ивано-Франковской области начала работу первая лечебно-анимационная ферма «Ковчег».

Как сообщили УНИАН в Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ, открыл ферму епархиальный благотворительный фонд «Каритас».

Главной задачей фермы является помощь детям с особыми потребностями, в частности с диагнозом ДЦП, через контакт с животными.

В настоящее время в «Ковчеге» есть 25 овец и две верховых лошади (гуцульской и орловской породы), которые будут помогать детям в социальной реабилитации и лечении психологических травм. В частности, курс «овечьей терапии» включает три составляющие: продукты питания, шерстяные вещи и общение с животными. По словам авторов проекта, каждая составляющая будет реализовываться одновременно. Так, запланировано изготовлять брынзу, стричь овец и устраивать для детей игры с животными и познавательные экскурсии.

Здесь внедряют овитерапию - лечение овцами, и иппотерапию - лечение лошадьми. На этапе лечебной терапии с детьми будут заниматься профессиональные специалисты. Занятия для детей с особыми потребностями будут бесплатными. Но пока ферма будет работать в екскурсионно-отдыховом формате. В будущем в «Ковчеге» будет и бурая гуцульская корова, кроли, гуси, утки, пони, ослик и др.

Справка УНИАН. Село Пядики недалеко от города Коломыя, насчитывает три с половиной тысячи жителей. «Ковчег» разместили на пустующих землях.

Ферма названа анимационной не от английского «animal» - животное, а от латинского «anima» - душа, поскольку основной ее задачей является терапия.