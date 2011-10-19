В Киевской области 18-летний отец жестоко избил младенца

В Киевской области 18-летний отец жестоко избил своего девятимесячного ребенка.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью МВД Украины, об этом стало известно от медиков больницы, куда младенца доставила скорая помощь.

Врачи после осмотра девятимесячного мальчика выявили у него гематому лобного участка головного мозга, перелом плечевой кости со смещением, множественные ушибы мягких тканей в участках суставов. По словам матери, ребенка избил восемнадцатилетний отец.

На место происшествия правоохранители выехали сразу, однако мужчины дома не было. Он скрывался у товарища, где его и задержали.

По словам временно исполняющего обязанности начальника отдела криминальной милиции по делам детей Киевской области Александра ДУДНИКА, в тот день горе-отец вместе с женой и сыном были дома. Малыш начал плакать, отец закрыл малышу рот. Мальчик не утихал, тогда мужчина начал избивать его руками и ногами. Бил головой о стену и бросал на пол. Мать бросилась защищать ребенка. Мужчина избил и ее.

По данному факту обуховская милиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. На сегодняшний день мужчина находится под стражей. Свою вину он признал полностью. Следственные действия продолжаются, после получения результатов проведенных экспертиз, в том числе и психиатрической, дело будет передано в суд. За избиение младенца отцу грозит до восьми лет лишения свободы.