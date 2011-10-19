Ривненщина: экспонат музея оказался боевой миной

Подана заявка на обезвреживание

Боевую мину времен Второй мировой войны обнаружил житель Ривненской области в землянке-макете криивки УПА вблизи села Мосты Здолбуновского района. Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды Управления МЧС в Ривненской области. Опасный предмет был размещен среди экспонатов криивки. Сама криивка построена в память воинов Украинской повстанческой армии. Место выявления взрывоопасного предмета взято под охрану работниками Здолбуновского районного отдела УМВД Украины в Ривненской области. Подана заявка на обезвреживание мины, отмечается в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter