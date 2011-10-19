Ривненщина: экспонат музея оказался боевой миной
15:52, 19 октября 2011Новости регионов
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Подана заявка на обезвреживание
Боевую мину времен Второй мировой войны обнаружил житель Ривненской области в землянке-макете криивки УПА вблизи села Мосты Здолбуновского района.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды Управления МЧС в Ривненской области.
Опасный предмет был размещен среди экспонатов криивки. Сама криивка построена в память воинов Украинской повстанческой армии.
Место выявления взрывоопасного предмета взято под охрану работниками Здолбуновского районного отдела УМВД Украины в Ривненской области.
Подана заявка на обезвреживание мины, отмечается в сообщении.
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