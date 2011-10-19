В Тернополе ночью искали взрывчатку в жилом доме

В Тернополе среди ночи сообщили о заминировании дома.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, звонок с информацией, что в жилом доме по ул. Лукьяновича, 2, заложено взрывное устройство, поступил по телефону в 01.44.

После этого к дому выехали следственно-оперативная группа милиции и дежурный караул Тернопольского горотдела МЧС. После проведенных поисковых работ было установлено, что взрывного устройства нет.