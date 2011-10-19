Годовалая девочка отравилась лекарствами, сейчас - в реанимации

В Житомирской области из-за отравления медпрепаратами в реанимацию попала годовалая девочка из села Большая Фосня Овручского района.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

Девочка была госпитализирована вчера в реанимационное отделение Овручской центральной районной больницы с диагнозом "отравление медицинскими препаратами".

Сейчас медики борются за ее жизнь.

