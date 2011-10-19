Запорожская милиция поймала педофила-убийцу

Сотрудники уголовного розыска запорожского главка милиции задержали опасного преступника, который позавчера убежал из-под стражи.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Запорожской области, в ночь на 17 октября этого года из Днепрорудненской городской больницы Васильевского района Запорожской области убежал из-под стражи арестованный гражданин Г., в 1971 году рождения, уроженец Азербайджана, ранее неоднократно судимый за грабежи, разбои и изнасилования. Мужчина был арестован по обвинению в совершении убийства и изнасилования несовершеннолетней.

На территории Запорожской области был введен в действие оперативный план «Сирена».

На поиски беглеца был направлен личный состав территориальных органов внутренних дел и оперативных служб. Учитывая особую опасность преступника, были приняты максимальные меры, чтобы как можно быстрее установить местонахождение беглеца и задержать его.

Сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД Украины в Запорожской области во взаимодействии со своими днепропетровскими и донецкими коллегами в кратчайшие сроки удалось установить местонахождение преступника. Последний был задержан оперативниками и бойцами спецподразделения «Беркут» в покинутом доме на окраине поселка Покровка Днепропетровской области. Задержанный доправлен в изолятор временного содержания.