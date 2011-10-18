После урока труда дети попали в больницу с аллергией

В Черниговской области школьники после урока трудового обучения попали в больницу с аллергией.

Как сообщили УНИАН в управлении образования и науки Черниговской облгосадминистрации, ученики 9-го класса Киселевского учебно-воспитательного комплекса на уроке трудового обучения собирали семена цветочных растений со школьной клумбы. Спустя некоторое время у школьников появились аллергические симптомы – покраснение лица и шеи.

На следующий день после осмотра учеников местным фельдшером дети были направлены для дальнейшего обследования и лечения в областную детскую больницу.

Согласно предварительному заключению врачей, у детей возникла аллергия на одно из растений – молочай окаймленный. На сегодняшний день все дети выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии.

По информации управления образования и науки ОГА, молочай окаймленный не является запрещенным для высаживания на клумбах, но при попадании сока на кожу может вызывать аллергические симптомы. Этот вид растений высаживался на клумбах Киселевского учебно-воспитательного комплекса в течение 4 лет и никаких последствий для здоровья людей не вызывал. В настоящее время молочай убран со школьных клумб и уничтожен.