В Крыму продлили штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС продлило объявленное ранее штормовое предупреждение, так как в регионе – сложные погодные условия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления.

«Согласно данным Гидрометеорологического центра, 18 октября в Крыму ожидаются сильные ливни, усиление северо-восточного ветра скоростью 15-20 метров в секунду», говорится в сообщении.

Не исключен подъем уровня воды в реках на 0,5 - 1 метр.

Как сообщал УНИАН, ранее штормовое предупреждение объявляли в Крыму на воскресенье и понедельник, 16 и 17 октября.