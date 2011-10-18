В Мариуполе горела многоэтажка: ребенок сгорел заживо

В Мариуполе вчера в 20.36 в девятиэтажном жилом доме в квартире на шестом этаже возник пожар, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал и с ожогами госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, огнем уничтожена квартира и повреждены четыре балкона и четыре лоджии верхних этажей.

Во время тушения пожара эвакуировано около 70 человек, в том числе 8 детей.

В 00.23 подразделениями МЧС в составе десяти отделений пожар ликвидирован.

Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

Как сообщает ТСН, в пожаре погиб 14-летний подросток. По словам очевидцев события, подросток сгорел заживо - весь в огне, он выскочил на балкон, где его увидели соседи.