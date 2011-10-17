В Житомире в школах и больницах холодно

Прокуратура Житомира внесла предписание городскому председателю Владимиру ДЕБОЮ относительно необеспечения температурного режима в школах и больницах города.

Об этом говорится в переданному корреспонденту УНИАН сообщении пресс-службы прокуратуры Житомирской области со ссылкой на прокурора Житомира Илью ТИТАРЧУКА.

По его словам, "во время проверки, проведенной прокуратурой города Житомира относительно соблюдения требований законодательства об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения установлено, что органами местного самоуправления Житомира, вопреки действующему законодательству, не обеспечены в полной мере надлежащие условия обучения и воспитания детей в учебно-воспитательных заведениях города и лечения в лечебных учреждениях для детей".

И.ТИТАРЧУК сказал, что в соответствии со ст.ст. 20, 22 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", органы местного самоуправления, которые организуют или осуществляют учебные и воспитательные процессы, обязаны обеспечить для этого условия, соответствующие требованиям санитарных норм, осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья и т.д.

"В процессе эксплуатации производственных, бытовых и других помещений и сооружений их владелец обязан создать безопасные и здоровые условия труда и отдыха, соответствующие требованиям санитарных норм, осуществлять мероприятия, направленные на предотвращение заболеваний и т.д.

Однако, в Житомире указанные нормы законодательства в полной мере не выполняются, нарушаются права детей относительно обеспечения надлежащих условий для охраны их жизни и здоровья", - отметил прокурор.

И.ТИТАРЧУК уточнил, что выборочной проверкой, проведенной прокуратурой Житомира с привлечением специалистов Житомирской горСЭС установлено, что в 10 детских садах, почти 20 общеобразовательных школах, в стационарных и поликлинических отделениях ЦДГБ (по ул. Шевченко, 2, ул. 1 Мая, 23, пл. Полевая, 2) родильном отделении ЦГБ № 1 (ул. Б.Бердичевская, 70) ЦГБ №2 (ул. Сабурова, 2) не обеспечен температурный режим. При норме 21-22°С температура составляла лишь 17-18°С.

По мнению прокурора Житомира, "вопреки распоряжению Житомирского городского председателя (от 7 октября 2011 года) о начале отопительного периода 2011-2012 годов, по состоянию на 13 октября 2011 года лечебные и учебно-воспитательные заведения для детей не подключены к централизованному теплоснабжению и функционируют с нарушением воздушно-температурного режима".

Несоблюдение температурного режима не способствует выздоровлению детей, которые находятся в лечебных учреждениях города, что может привести к эпидосложнениям по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, убежден прокурор.