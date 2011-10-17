В Виннице автомобиль без водителя въехал в трамвай

В Виннице автомобиль Renault Kengoo, который был без водителя, столкнулся с трамваем.

Как передает корреспондент УНИАН, во время столкновения в салоне автомобиля никого не было. Водитель авто из г. Хмельницкого, остановившись на холме, не поставил свой автомобиль на ручные тормоза, поэтому машина начала самостоятельно двигаться и заехала на трамвайные пути, где навстречу ехал трамвай.

Водитель Renault Kengoo когда заметил, что его машина самостоятельно двигается в направлении трамвайного пути, пытался догнать ее, но не успел - трамвай наехал на капот автомобиля и смял его левую сторону.

Почти полчаса работники винницкого трамвайно-троллейбусного управления, гаишники и случайные свидетели аварии вытягивали машину из-под трамвая на обочину дороги.