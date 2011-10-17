Стартовал месячник раннего выявления рака у женщин

Сегодня в Киеве стартовал месячник раннего выявления онкологических заболеваний у женщин, который будет длиться до 18 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Как сообщили в Главном управлении здравоохранения, эта акция будет проводиться для усиления внимания киевлянок к собственному здоровью, ознакомления женщин с первыми признаками возникновения злокачественных образований, с возможностями профилактики злокачественных новообразований, предупреждения запущенности онкогинекологической патологии и тому подобное.

В рамках месячника женщинам будет предоставлена возможность бесплатно пройти первичные осмотры в женских консультациях по месту жительства, а также провести необходимые дополнительные диагностические (в частности, лабораторные) обследования в «Киевском городском консультативно-диагностическом центре».