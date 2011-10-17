Годовалый мальчик дома удушился проводами

Трагедия в Симферополе

В Симферополе в результате удушения проводами в квартире погиб ребенок. Несчастный случай произошел 14 октября, сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе крымского управления МЧС. «Мальчик, 2010 года рождения, зацепился за провода и задохнулся. Причина смерти: удушение из-за неосмотрительности матери», - говорится в сообщении. На место происшествия выезжали сотрудники милиции.

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