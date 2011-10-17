Годовалый мальчик дома удушился проводами
09:58, 17 октября 2011Новости регионов
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Трагедия в Симферополе
В Симферополе в результате удушения проводами в квартире погиб ребенок.
Несчастный случай произошел 14 октября, сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе крымского управления МЧС.
«Мальчик, 2010 года рождения, зацепился за провода и задохнулся. Причина смерти: удушение из-за неосмотрительности матери», - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжали сотрудники милиции.
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